Болгарский премьер исключил поставку оружия Украине

Болгария не станет предоставлять Украине оружие. При этом страна выполнит свои обязательства по ремонту военной техники, заявил премьер-министр республики Кирил Петков.

«Эту дискуссию [о поставках оружия] мы уже вели, есть решение Народного собрания [об оказании военно-технической помощи], мы его выполним», — привело слова Петкова издание The Sofia Globe.

Премьер-министр добавил, что сейчас первая партия требующей ремонта техники направляется с Украины на болгарские заводы. Он подчеркнул, что страна сделает то, что обещала.

«Нет смысла каждые две недели обсуждать эту тему», — заявил Петков.

О решении Национального собрания Болгарии также высказалась лидер Болгарской социалистической партии и министр экономики Корнелия Нинова. По ее словам, украинская сторона не получит оружие от властей республики. Эту тему она назвала закрытой.

Ранее посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился к Болгарии с просьбой предоставить своей стране оружие, в частности, советских времен. Официальную ноту он направил в МИД республики.