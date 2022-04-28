Болгария поможет Украине отремонтировать военную технику

Болгарские специалисты готовы помочь Украине с ремонтом военной техники, а также с транспортировкой сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил премьер-министр республики Кирил Петков.

«Ваша просьба о военно-технической помощи по реконструкции и ремонту техники — это хорошая возможность обеспечить этот ремонт. Болгария готова покупать электроэнергию, что поможет вашей экономике. Будем рады, если Варна превратится в центр логистики для вашей пшеницы и подсолнуха», — сказал Петков во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Представители двух стран провели брифинг по итогам переговоров. Трансляцию выступления вел телеканал Nova News. Как отметил Петков, Болгария может выступить в качестве инструмента энергетической безопасности Украины, доставляя газ из Турции и Греции.

Президент Украины подтвердил, что болгарские фирмы могут заняться ремонтом боевой техники. Также он добавил, что Украина готова обеспечить Болгарию электроэнергией. Еще страна может помочь в газовой диверсификации.