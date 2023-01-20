Спецоперация 20 января 2023, 08:15 Более тысячи бойцов ВСУ получили ранения за 4 дня в ЛНР — Марочко Офицер Марочко: за 4 дня боев 1500 солдат ВСУ получили ранения Пресс-служба Минобороны

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Потери украинской армии ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики за последние четыре дня составили около 1500 человек. Об этом заявил РИА «Новости» военный эксперт, офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности 2-го Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка полутора тысяч раненых украинских военнослужащих», — сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

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По его словам, большая часть раненых скончалась из-за антисанитарии, кровопотери, несвоевременного оказания медпомощи, нарушения логистики. Об этом написал ТАСС.

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Марочко добавил, что по статистике двое из трех раненых в зоне СВО бойцов ВСУ не выживают в украинских госпиталях. Главная причина — несвоевременное оказание медицинской помощи. Офицер ЛНР в отставке заявил, что 25% пострадавших украинских военных потом получают инвалидность.