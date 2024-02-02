Спецоперация 02 февраля 2024, 13:07 Более трех тысяч единиц техники ВСУ уничтожили за январь Шойгу: за январь ВСУ лишились более 3 тысяч единиц техники, в том числе Leopard

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За январь российские войска в зоне проведения спецоперации уничтожили более трех тысяч единиц техники ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС России.

«Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное», — указал он.

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Среди уничтоженной техники были немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. За месяц российская армия около 127 раз ударила по военной инфраструктуре и оборонным предприятиям Украины с использованием высокоточного оружия.

За январь убитыми и ранеными Вооруженные силы Украины потеряли 23 тысячи человек. Командование ВСУ перебросило на фронт последние резервы из-за боязни обрушения выстроенной обороны. Власти Украины, уточнил Шойгу, для этих же целей объявили о дополнительной мобилизации.

По данным Telegram-канала «Изнанка», ВС России не дали противнику провести ротацию подразделений на Донецком направлении. По эшелонам боевиков ВСУ ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».