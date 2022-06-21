От пяти до семи тысяч украинских силовиков насчитывается в Лисичанске. Такую цифру назвал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«В Лисичанске, по нашим данным, где-то пять-семь тысяч все равно находится», — сказал дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Также он отметил, что бойцы ЛНР активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Они ведут боевые действия у населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина и Белая Гора. В ближайшие часы должна измениться расстановка сил в этом районе.

«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам посла, украинские команды попытались перебросить в Лисичанск иностранных наемников, но существенно это ситуацию не изменило.