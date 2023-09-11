Спецоперация 11 сентября 2023, 00:14 Более двух танков Challenger 2 подбили в Запорожье Балицкий: российские войска подбили уже больше двух Challenger 2 в Запорожье РИА «Новости»

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Уже более двух британских танков Challenger 2 подбили российские войска на территории Запорожской области. Об этом в эфире «России 24»заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные», — уточнил Балицкий.

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Ранее глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ не удается увезти с полей сражений в Запорожье подбитые танки Challenger 2. Как пояснил общественник, из-за этого они остаются ржаветь под открытым небом.