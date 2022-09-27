Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР | 360°

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Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

ЦИК ДНР: более 98% проголосовали за вхождение в состав России по итогам 69% бюллетеней

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ЦИК Донецкой Народной Республики обработал 69% бюллетеней. За присоединение региона к России проголосовали 98,69% местных жителей.

Явка на референдуме составила 97,51%. Свои голоса отдали более двух миллионов человек. Одновременно с ДНР референдумы проходили в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Обработка бюллетеней уже завершилась в ЛНР. Там председатель местного ЦИК Елена Кравченко сообщила, что за вхождение региона в состав России проголосовали 98,42% жителей. Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 сентября попросит российского лидера Владимира Путина рассмотреть вопрос о включении республики в состав страны.

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Также 100% бюллетеней обработали в Херсонской области. Вступление региона в состав России поддержали 87,05% человек.

Голосование в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило с 23 по 27 сентября. Референдумы признали состоявшимися, а за их проведением следили не только местные, но и иностранные наблюдатели. Подсчет голосов продолжается, а окончательные цифры озвучат утром 28 сентября.

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Референдум в ДНР 2022

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