Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России | 360°

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Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России

ЦИК ЛНР после обработки 100% бюллетеней: вхождение в состав России поддержали 98,42%

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За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 98,42% местных жителей. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 100% бюллетеней.

Ранее референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися. Они проходили с 23 по 27 сентября. За проведением голосования следили международные наблюдатели.

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По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.

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Все бюллетени обработали уже в Запорожской области. Там за вхождения региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей. Также 100% бюллетеней обработали в Херсонской области, сообщил местный избирком. Присоединиться к России в регионе захотели 87,05% избирателей. Сейчас подсчет голосов продолжается в Луганской и Донецкой народных республиках.

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Референдум в ЛНР 2022

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