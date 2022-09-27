Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 22:32 Поделиться Telegram

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Viber Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России ЦИК ЛНР после обработки 100% бюллетеней: вхождение в состав России поддержали 98,42% РИА «Новости»

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За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 98,42% местных жителей. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 100% бюллетеней.

Ранее референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися. Они проходили с 23 по 27 сентября. За проведением голосования следили международные наблюдатели.

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По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.

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Все бюллетени обработали уже в Запорожской области. Там за вхождения региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей. Также 100% бюллетеней обработали в Херсонской области, сообщил местный избирком. Присоединиться к России в регионе захотели 87,05% избирателей. Сейчас подсчет голосов продолжается в Луганской и Донецкой народных республиках.

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