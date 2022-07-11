Более 9 тысяч жителей ДНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны ВСУ 9144 бытовых абонента в Донецкой Народной Республике остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил в Теlеgrаm штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского Министерства угля и энергетики.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились к жителям в штабе теробороны.

Сегодня ВСУ уже дважды обстреляли Петровский район Донецка. Накануне, судя по сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, со стороны Украины обстреливали Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновку, Новоселовку, Новобахмутовку, Ясиноватую, Верхнеторецкое, Еленовку, Александровку, Доломитное, Михайловку, Горловку, Железную Балку и Марьинку.

В конце июня в результате украинских обстрелов в ДНР оказались обесточены Еленовка и Любовка. Кроме того, в Луганском энергоснабжения лишились 400 абонентов, в Сигнальном — 63.