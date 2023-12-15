Спецоперация 15 декабря 2023, 18:37 Более 80 военнослужащих ВСУ оказались в плену за неделю Минобороны РФ: 82 военнослужащих ВСУ попали в плен за неделю РИА «Новости»

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Свыше 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались в плену у российских подразделений за неделю. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — рассказали в министерстве.

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Отмечается, что только за прошедшие сутки в плен попали 25 военных ВСУ.

В сводке за минувшую неделю Минобороны также указало, что с 9 по 15 декабря ВС России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских снарядов, вооружения и военной техники украинской армии. Все запланированные объекты удалось поразить.

Более 20 украинских военнослужащих сдались в плен только во время одного боя к северо-западу от Артемовска. Позиции ВСУ в этой локации атаковали десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ.