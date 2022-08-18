Более 80 украинских националистов уничтожили в районе сел Белая Криница и Великое Артаково

Российские военные уничтожили более 80 националистов в районе сел Белая Криница и Великое Артаково. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожены свыше 80 националистов и более 50 ранены», — сказал Конашенков.

Еще свыше 250 националистов ликвидировали в районе населенного пункта Мазановка в результате удара по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, армейская авиация ВКС России нанесла удар по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Посад-Покровского в Николаевской области. В результате были уничтожены около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

За сутки российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живой силы и военной техники ВСУ в 234 районах.