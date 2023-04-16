16 апреля 2023, 14:53
Более 75 человек потеряли ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях
Украинские боевики в ходе боев за прошедшие сутки потеряли свыше 75 человек на Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«На Запорожском и Южно-Донецком направлениях огневое поражение украинским военным нанесли артиллерия и авиация группировки войск „Восток“. Потери противника составили более 45 человек живой силы, гаубица Д-30 и два автомобиля», — сообщил он.
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Кроме того, российские войска ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области.
Также российские войска добились успеха в боях на Херсонском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ.
«В результате боев противник потерял более 30 военнослужащих, самоходную гаубицу „Гвоздика“ и три автомобиля», — сказал он.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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