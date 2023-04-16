Спецоперация 16 апреля 2023, 14:53 Более 75 человек потеряли ВСУ на трех направлениях в зоне СВО Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях РИА «Новости»

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Украинские боевики в ходе боев за прошедшие сутки потеряли свыше 75 человек на Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Запорожском и Южно-Донецком направлениях огневое поражение украинским военным нанесли артиллерия и авиация группировки войск „Восток“. Потери противника составили более 45 человек живой силы, гаубица Д-30 и два автомобиля», — сообщил он.

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Кроме того, российские войска ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области.

Также российские войска добились успеха в боях на Херсонском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ.

«В результате боев противник потерял более 30 военнослужащих, самоходную гаубицу „Гвоздика“ и три автомобиля», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ на Краснолиманском направлении.