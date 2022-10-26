Более 70 тысяч человек покинули правый берег Днепра в Херсонской области | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 16:30 Более 70 тысяч человек покинули правый берег Днепра в Херсонской области Врио губернатора Херсонщины Сальдо: правый берег Днепра покинули свыше 70 тысяч человек РИА "Новости"

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Правый берег Днепра в Херсонской области за последнее время покинули свыше 70 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сложно провести конкретную статистику, она появится, когда начнется регулярный учет. После наведения переправы выехали 70 тысяч человек за неделю», — отметил он.

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Глава области сообщил, что жители регулярно обращаются на организованную властями горячую линию и спрашивают, как им лучше перейти реку.

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«Херсон остается городом на воде, люди хотят уехать с правого берега на левый. Начиная с 1 октября херсонцы начали уже выезжать самостоятельно», — добавил он.

Ранее власти Херсонской области предупредили жителей, что они должны переехать на левый берег Днепра из-за угрозы затопления. Катаклизм произойдет, если украинские боевики ударят по дамбе Каховской гидроэлектростанции.

Сальдо сообщал, что ВСУ накапливают большие резервы на Николаевском и Криворожском направлениях, писал RT.