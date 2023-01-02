Важное 02 января 2023, 16:24 Более 70 наемников из Иностранного легиона уничтожили в ДНР и Харьковской области ВКС РФ поразили пункты дислокации Иностранного легиона, уничтожив более 70 наемников

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Российская военная авиация поразила пункты временной дислокации Иностранного легиона в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В результате удалось уничтожить более 70 иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, удары высокоточным оружием нанесли по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населенных пунктов Марково и Краматорск в ДНР, а также в районе Новоосинова в Харьковской области.

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«Уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», — подчеркнули в министерстве.

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В Минобороны также отметили успешные действия ВС РФ на Купянском направлении, где российские войска нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области. В результате ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также лишились двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.