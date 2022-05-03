Более 70 иностранных наемников на Украине попали под уголовные дела в России

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 75 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью RT.

Попавшие под уголовные дела наемники прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран. Один из них — гражданин Грузии Мамулашвили, создавший на Украине вооруженное формирование «Грузинский национальный легион», в который вошли не менее 24 граждан Грузии. Некоторые из них также сдались и их допросили следователи.

По данным Бастрыкина, сейчас на территории России находятся более двух тысяч украинских военнопленных, добровольно сложивших оружие. В их числе — пять командиров бригад ВСУ, которые воевали против населения Донбасса.

«Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наемников», — добавил председатель СК РФ.