Более 660 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное за сутки

За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 662 человека, 107 из них — дети. Сейчас люди находятся в пункте помощи в селе Безыменное Новоазовского района, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 27 апреля в пункт оказания помощи эвакуированному населению «Безыменное» эвакуировали 24 123 человека, уточнили в штабе.

В настоящее время город практически зачищен Народной милицией ДНР и российскими военными. Группировка ВСУ, участников запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* и иностранных наемников остается заблокированной на заводе «Азовсталь».

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в городе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Президент подчеркнул, что российские военные находятся в постоянном контакте с бойцами украинских войск, которые скрываются в подвалах завода. Им уже неоднократно предлагали добровольно сложить оружие, подчеркнул Путин.

В МИД РФ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы люди, которые находятся на «Азовстали», сдались. Представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что Зеленскому удобно использовать ситуацию с «Азовсталью» для манипулирования.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.