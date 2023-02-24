Спецоперация 24 февраля 2023, 07:28 Более 650 мирных жителей ЛНР за год стали жертвами агрессии ВСУ СЦКК: жертвами агрессии ВСУ за год стали 657 жителей ЛНР РИА «Новости»

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За год жертвами агрессии ВСУ стали 657 жителей Луганской Народной Республики. среди которых 52 ребенка. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В республике зафиксировали 1378 обстрелов. Противник выпустил по территории более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, в том числе 44 ракеты «Точка-У», 696 ракет HIMARS, а также семь американских ударных беспилотников. В результате обстрелов за год пострадали 457 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых 99 образовательных и 22 медицинских учреждения. Разрушены и повреждены 3844 домостроения в 84 населенных пунктах.

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Из соображений безопасности в ЛНР временно отключили мобильный интернет. Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник отметил, что это вынужденная мера, без которой обстрелов могло быть больше. Как только это станет безопасно, интернет вернут.

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