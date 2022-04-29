Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

За прошедшие сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 601 мирного жителя, среди них 80 детей. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.

Людей вывезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где сотрудники МЧС ДНР оказывают им всю необходимую помощь.

Всего за период с 5 марта по 08:00 29 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 25 350 человек.

Штаб территориальной обороны сформировал списки эвакуированного населения.

Ранее эвакуированные мариупольцы рассказывали о том, какие зверства совершали националисты из батальона «Азов*». Боевики брали мирных жителей в заложники и грабили магазины.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.