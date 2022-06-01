Более 60 тяжелобольных детей из Донбасса и Украины прошли лечение в России

Лечение в России прошли более 60 тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом написал ТАСС.

По словам главы Минздрава, страна не испытывает трудностей с запасами лекарств для детей.

Ранее Мурашко отметил, что Россия восемь лет помогала ЛДНР в поставке препаратов и проведении телемедицинских консультаций, а также в вопросах принятия тяжелобольных пациентов для получения высокотехнологичной медпомощи. Министр подчеркивал, что Россия продолжит помогать ЛНР и ДНР с поставками медикаментов и оказанием медицинской помощи.

В феврале, когда началась активная эвакуация в Россию из Донбасса, Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения готова к помощи, в том числе профилактической, каждому нуждающемуся беженцу.

Уже к концу апреля столичные больницы приняли 20 детей с Украины и из Донбасса с минно-взрывными травмами.