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    01 июня 2022, 10:33

    Более 60 тяжелобольных детей из Донбасса и Украины прошли лечение в России

    Глава Минздрава Мурашко: в России прошли лечение более 60 тяжелобольных детей из Донбасса и Украины

    Оксана Кириллова

    Лечение в России прошли более 60 тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом написал ТАСС.

    Более 60 тяжелобольных детей из Донбасса и Украины прошли лечение в России

    По словам главы Минздрава, страна не испытывает трудностей с запасами лекарств для детей.

    Ранее Мурашко отметил, что Россия восемь лет помогала ЛДНР в поставке препаратов и проведении телемедицинских консультаций, а также в вопросах принятия тяжелобольных пациентов для получения высокотехнологичной медпомощи. Министр подчеркивал, что Россия продолжит помогать ЛНР и ДНР с поставками медикаментов и оказанием медицинской помощи.

    В феврале, когда началась активная эвакуация в Россию из Донбасса, Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения готова к помощи, в том числе профилактической, каждому нуждающемуся беженцу.

    Уже к концу апреля столичные больницы приняли 20 детей с Украины и из Донбасса с минно-взрывными травмами.