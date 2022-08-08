Более 60 мин «Лепесток» обнаружили на территории больницы в Донецке после обстрела ВСУ

Противопехотные мины «Лепесток» обнаружили на территории Донецкой областной психиатрической больницы в Кировском районе Донецка. Их сбросили на город бойцы ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 8 августа заявило об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по столице республике три ракеты из РСЗО «Ураган», начиненные запрещенными минами «Лепесток».

Ракеты упали в районе лечебницы, там нашли 66 мины. Сами ракеты сделали еще в 1991 году — об этом свидетельствует маркировка на корпусе.

Мина «Лепесток» срабатывает в момент, когда человек на нее наступает. Союзные войска неоднократно фиксировали, как ВСУ выпускают ракеты с подобными минами. Россия направила письмо в Совбез ООН, в котором осудила применение Киевом такого оружия. Обращение также получил генсек международной организации Антониу Гуттериш.

Ранее российские средства ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских дронов и ликвидировали 19 снарядов.