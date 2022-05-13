Более 57 тысяч эвакуированных жителей Донбасса пересекли границу с Россией с начала недели

Свыше 57 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые эвакуированы из региона, с понедельника по четверг пересекли границу России в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве. Сообщение процитировал ТАСС.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Российский президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Россия подписала с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Спустя три дня Путин в специальном обращении к россиянам сообщил о начале спецоперации на Украине. Одной из ее целей стала борьба с издевательствами и геноцидом жителей Донбасса. Также президент РФ подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины.