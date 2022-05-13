Более 57 тысяч эвакуированных жителей Донбасса пересекли границу с Россией с начала недели
ФСБ: более 57 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией с начала этой недели
Свыше 57 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые эвакуированы из региона, с понедельника по четверг пересекли границу России в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве. Сообщение процитировал ТАСС.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Российский президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Россия подписала с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Спустя три дня Путин в специальном обращении к россиянам сообщил о начале спецоперации на Украине. Одной из ее целей стала борьба с издевательствами и геноцидом жителей Донбасса. Также президент РФ подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины.