Более 500 зданий пострадало в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ

Более 500 зданий пострадало в городе Васильевка из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

По ее словам, полностью разрушено здание реанимации и хирургии в местной больнице. Кроме того, под обстрел попали школа, интернат, детские сады.

«У нас [в городе Васильевка] разрушений очень много, частичных разрушений более 500, есть поврежденные высотные дома. Где-то плита лежит, где-то прямое попадание в дом», — процитировал Романиченко ТАСС.

Глава администрации обратила внимание, что прилеты в Васильевке фиксируются каждый день.

Она рассказала о готовящемся открытии образовательных учреждений. Восстановить поврежденные социальные объекты помогут власти Великого Новгорода. Власти этого региона взяли шефство над Васильевским районом, чтобы помочь быстрее вернуться к мирной жизни.