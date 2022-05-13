13 мая 2022, 10:17
Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки
Штаб теробороны ДНР: за сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 509 человек
За прошедшие сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 509 мирных жителей, среди них 36 детей. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.
Людей вывезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где сотрудники МЧС ДНР оказывают им всю необходимую помощь.
Всего за период с 5 марта по 08:00 13 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 31 290 человек. Штаб территориальной обороны сформировал списки эвакуированного населения.
Ранее эвакуированные мариупольцы рассказывали, какие зверства совершали националисты из батальона «Азов»*. Боевики брали мирных жителей в заложники и грабили магазины.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.