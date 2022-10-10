Более 500 чеченских медиков захотели поехать в зону спецоперации добровольцами — Кадыров | 360°

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Более 500 чеченских медиков захотели поехать в зону спецоперации добровольцами — Кадыров

Глава Чечни Кадыров: более 500 добровольцев-медиков готовы ехать в зону спецоперации

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В Чечне более 500 добровольцев с медицинским образованием готовы добровольцами отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Глава республики с министром здравоохранения Чечни Сулейманом Лорсановым обсудили работу чеченских медиков в зоне боевых действий и в освобожденных регионах. Кадыров отметил, что медработники республики выразили готовность работать в зоне спецоперации.

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«Уже сейчас в Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам», — написал Кадыров в посте о торжественной церемонии передачи новых автомобилей медицинским учреждениям региона.

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Кадыров анонсировал отправку в ближайшее время в зону СВО нескольких спецполков. Они обучены, оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для того, чтобы провести специальную операцию, отметил глава республики.

Рамзан Кадыров

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