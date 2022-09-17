Более 50 националистов из «Кракена» и двух бригад ВСУ уничтожили под Харьковом | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 националистов из «Кракена» и двух бригад ВСУ уничтожили под Харьковом Минобороны: ВКС России уничтожили под Харьковом националистов батальона «Кракен» РИА «Новости»

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Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделения националистического батальона «Кракен»* и двух бригад ВСУ в Харьковской области. В результате были уничтожены более 50 националистов, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Кракена»*, а также 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ располагались в районах Двуречное, Шевченково и Купянска, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что, помимо потери личного состава, украинские военные в результате удара лишились еще 10 единиц военной техники и автомобилей.

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Помимо этого, потери ВСУ в районах Березнеговатого и Великого Артаково в Николаевской области, а также в районе Безыменного Херсонской области составили более 140 убитыми и ранеными, уничтожены пять танков и 14 единиц военной техники.

В районах Новой Каховки и Херсона российские военные сбили в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

*«Кракен» — подразделение нацбатальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

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