Более 48 тысяч человек в ДНР остались без света

Более 400 трансформаторных подстанций в Донецке оказалось обесточено из-за обстрела ВСУ. Таким образом, без электричества остались свыше 48 тысяч абонентов. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram.

«По состоянию на 07:00 5 августа на территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 412 трансформаторных подстанций, 48 390 бытовых абонентов», — сказано в сообщении.

Утром 5 августа украинские войска обстреляли Донецк и Горловку. Противники выпустили 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра. Атака велась из населенных пунктов Нетайлово, Невельское и Дзержинск. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В частности, снаряды попали в Куйбышевский, Киевский, Кировский районы Донецка.

Накануне сильная атака велась по центру Донецка. В результате этого шесть мирных жителей погибли. Националисты из тяжелой артиллерии обстреляли город в момент, когда там проходила церемония прощания с командиром реактивного дивизиона ДНР Ольгой Качурой. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные якобы непричастны к удару по похоронной процессии.