Более 47 тысяч абонентов в разных районах Донецка остались без света из-за обстрелов | 360°

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Более 47 тысяч абонентов в разных районах Донецка остались без света из-за обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин: свыше 47 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

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Более 47,5 тысячи абонентов остались без электроэнергии в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов», — написал он.

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Кулемзин пояснил, что не работают 842 лифта в жилых домах микрорайонов Текстильщик, Мирный, Широкий, Боссе и на улице Днепродзержинской.

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«Запуск лифтового хозяйства будет осуществлен после проведения ремонтных работ», — сказал мэр Донецка.

Глава администрации добавил, что обесточены трамвайные и троллейбусные линии. Примерно в течение часа движение общественного транспорта было приостановлено на улицах Кронштадтской, Туполева, площади Свободы.

Утром 15 сентября украинские военные обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами.

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