ВСУ разместили более 400 военных в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщили местные жители, передало РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Жители села Сарата рассказал, что на территории станции скорой помощи и больницы на постоянной основе размещены порядка 200 морпехов ВСУ.

«Причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение», — отметил источник агентства.

Сотрудники медучреждения пытались препятствовать размещению военных, но подконтрольная киевскому режиму военная администрация Одесской области приказала персоналу больницы прекратить сопротивление этому решению, сказал собеседник.

Также поступила информация от жителей села Шабо, рассказавших, что в их населенном пункте четыре двухэтажных корпуса школы переоборудовали под размещение 200 украинских военных и пункта управления.

В конце июня на улицах Одессы начали появляться граффити в поддержку русского языка, передавало РИА ФАН.