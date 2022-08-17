Более 40 украинских националистов уничтожили в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы

ВКС России уничтожили более 40 украинских националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, в результате высокоточных ударов по скоплениям живой силы ВСУ было уничтожено 10 единиц специальной автомобильной техники, добавил он.

Конашенков подчеркнул, что ВСУ продолжают нести большие потери и на других направлениях, из-за чего вынуждены отступать. Так, в районе Марьинки больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.

За сутки ВС РФ поразили еще девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки и 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.