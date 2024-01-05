Важное 05 января 2024, 14:03 Более 40 групповых ударов нанесли по украинским военным целям за неделю Минобороны: 41 групповой и 1 массированный удары нанесли по целям на Украине РИА «Новости»

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Украинские военные с начала недели в результате ударов российских войск лишились центров принятия решений, арсеналов баз и пунктов дислокации. Кроме того, уничтожен ряд предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с 30 декабря по 5 января российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками. Все цели успешно поразили.

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«Нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам», — указали в министерстве.

Российские военные усилили удары по военным объектам Украины после ракетного обстрела центра Белгорода боевиками ВСУ 30 декабря. В городе погибли 25 человек, более 100 мирных жителей получили ранения.

На следующий день российская армия объявила об «ударе возмездия» по расположенным в Харьковской области объектам ВСУ.

В результате военные уничтожили бывший гостиничный комплекс города, который украинские силовики превратили в штаб, где корректировали планы ударов по Белгороду. Там же находились места размещения иностранных наемников, завербованных для проведения терактов в России.

Президент России Владимир Путин назвал удары украинских боевиков по Белгороду терактом и подчеркнул, что после «удара возмездия» уничтожение военной инфраструктуры Украины и военной техники продолжится в усиленном режиме.