Спецоперация 29 декабря 2023, 15:03 Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю Минобороны России: 43 бойца ВСУ сдались в плен за неделю Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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За неделю в плен сдались 43 бойца ВСУ. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 — на Купянском направлении», — сообщил он.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ вынуждены были в качестве штурмовиков отправить под Купянск представителей взвода материально-технического обеспечения, в составе которого есть женщины. Позже Минобороны заявило об уничтожении взводных опорных пунктов, огневых средств и живой силы ВСУ на Купянском направлении российским реактивным артиллерийским дивизионом. Работа военнослужащих попала на видео.

За последнюю неделю группировка «Западная» улучшила позиции по переднему краю на отдельных участках этого направления, отразила 27 атак ВСУ и нанесла поражение семи украинским бригадам в ЛНР и Харьковской области. Армия противника потеряла более 265 солдат.