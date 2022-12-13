Важное 13 декабря 2022, 14:53 Более 40 бойцов ВСУ и наемников погибли на Купянском направлении Минобороны России: на Купянском направлении уничтожили боле 40 солдат ВСУ и наемников

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В течение суток на Купянском направлении в зоне спецоперации погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил России и иностранных наемников. Удар нанесли российские войска, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллеристы нашли скрытые позиции ВСУ и иностранных боевиков и атаковали их. Погибли более 40 человек, уничтожили четыре автомобиля и две боевые бронированные машины.

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На Краснолиманском направлении российские войска отбили нападения трех штурмовых групп, на Донецком — еще три попытки пойти в контратаку. На Южно-Донецком в начале операции остановили мотопехотную роту, которая собиралась нанести удар у населенного пункта Павловка. Украинские военные лишились в ДНР склада боеприпасов и батареи реактивной системы залпового огня. Над населенными пунктами Луганской Народной Республики сбили два беспилотника.

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