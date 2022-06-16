На блокпостах городов Днепр и Запорожье в период с 1 по 16 июня бойцами украинской армии были задержаны 367 человек. О дальнейшей судьбе этих людей их родным ничего неизвестно. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-покловник Михаил Мизинцев.

«Только с 1 по 16 июня 2022 года из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них — большинство женщины и подростки», — сказал военный.

Он также уточнил, что на блокпостах в Днепре и Запорожье бойцы украинских вооруженных формирований проводят массовые проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльности российским властям или в осуждении украинского руководства, подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что киевские власти заблокировали выезды на подконтрольные российским военным территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Николаевской. Харьковской и Херсонской областей, вынуждая мирных жителей самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины.

Российский военный подчеркнул, что заявления официального руководства Украины о необходимости формирования гуманитарных коридоров, в том числе в сторону территорий, находящихся под контролем Киева, в Минобороны РФ считают попыткой выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих вооруженных сил.