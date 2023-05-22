Спецоперация 22 мая 2023, 11:49 Более 3,5 тысячи жителей Артемовска эвакуировали в Шахтерск Мэр Шатов: свыше 3,5 тыс. жителей Артемовска доставили в Шахтерск РИА «Новости»

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Свыше 3,5 тысячи жителей Артемовска доставили в пункты временного размещения, организованные в Шахтерске. Об этом сообщил ТАСС мэр принимающего беженцев города Александр Шатов.

«Эвакуировали больше 3,5 тысячи [жителей Артемовска]», — заявил он.

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Градоначальник уточнил, что 21 мая в пункты временного размещения в Шахтерске привезли 58 человек. Еще 60 эвакуированных прибудут в город в ближайшее время, добавил Шатов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил в эфире канала «Россия 24», что эвакуация жителей Артемовска идет постоянно. По его словам, только за 20 и 21 мая в Шахтерск доставили 116 человек.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска 21 мая. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил РФ за взятие города. Российские военные приступили к предварительному разминированию Артемовска.