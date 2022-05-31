Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района удалось эвакуировать 320 человек. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«За минувшие сутки, с 08:00 30 мая до 08:00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка», — сказано в сообщении.

Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, его развернули силы МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 08:00 31 мая 38 162 человека эвакуировали в ПОПН «Безыменное».

Ведомство сформировало списки эвакуированных. Люди, которые ищут пропавших родных, могут получить консультационную помощь телефонам: +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99.

В штабе также рассказали, что за сутки пять человек погибли, 21 ранены в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР.