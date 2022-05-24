Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя в ДНР за сутки

Почти 350 человек, в том числе 24 ребенка, удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки. Людей отвезли в населенный пункт Безыменное, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram.

«За минувшие сутки, с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 346 человек, включая 24 ребенка», — сказано в сообщении ведомства.

Начиная с 5 марта всего в Безыменное эвакуировали 35 850 человек.

Мариуполь на момент провозглашения ДНР в 2014 году являлся вторым городом республики после Донецка, там жили порядка 450 тысяч человек. Об этом написало РИА «Новости». Однако в июне того же года украинские силы взяли контроль над Мариуполем.

Спустя 12 дней после начала российской спецоперации на Украине — 7 марта 2022 года — замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов сообщил, что Мариуполь окружен, идет зачистка некоторых его районов. Сейчас город находится под контролем ВС России.