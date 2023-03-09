Важное 09 марта 2023, 15:43 Более 30 военных ДНР освободили из украинского плена Омбудсмен Морозова: 39 военных ДНР освободили из украинского плена РИА «Новости»

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Группа из 39 военнослужащих ДНР освободилась из украинского плена 7 марта. Об этом заявила омбудсмен республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

«39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина, состоявшегося 7 марта 2023 года», — написала она.

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По ее словам, данная группа освобожденных бойцов Донецкой Народной Республики за последнее время оказалась самой многочисленной. Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не хочет обмениваться с Россией 70 пленными. Она перечислила бойцов ВСУ, которых киевский режим не ждет на родине.

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Обмен пленными в предыдущий раз состоялся также 7 марта. Домой удалось вернуть 90 российских военных. Москалькова отметила, что изначально стороны договаривались о формате 160 на 160. Однако планы оказались нарушены из-за Украины. Конкретную причину она называть не стала.