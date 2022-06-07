07 июня 2022, 21:49
Более 30 украинских боевиков уничтожили в районе Георгиевки
НМ ДНР: в районе Георгиевки союзные силы уничтожили более 30 украинских военных
Бойцы Народной милиции ДНР вместе с военнослужащими ВС РФ за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков и две боевые машины пехоты. Об этом сообщил Telegram-канал НМ ДНР.
Союзные силы также ликвидировали грузовой автомобиль и подавили две огневые точки противника в районе населенного пункта Георгиевка.
Минобороны РФ ранее показало кадры, на которых российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Норвегии.