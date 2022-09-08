Более 30 тысяч жителей вернулись в Лисичанск после освобождения города | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 07:44 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 тысяч жителей вернулись в Лисичанск после освобождения города Исполняющий обязанности мэра Лисичанска Скорый: в город вернулись 36 тысяч человек РИА «Новости»

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Около 36 тысяч жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике вернулись в город после освобождения от украинских войск. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности мэра города Андрей Скорый.

«Около 36 тысяч человек уже вернулись в Лисичанск. Люди возвращаются и с Украины объездными путями, и из России возвращаются. Некоторые были в Старобельске, некоторые в Луганске», — сообщил он.

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По словам Скорого, в основном возвращаются женщины и дети. Он также уточнил, что еще 15-20 тысяч людей наверняка приедут обратно, когда будут полностью восстановлены свет и водоснабжение.

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Ранее стало известно, что в Лисичанске возобновил работу центральный рынок. На нем продают хлеб, мясо, сладости и другие продукты.

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