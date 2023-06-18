Спецоперация 18 июня 2023, 13:45 Более 30 тысяч бывших заключенных вернулись домой после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» Основатель ЧВК «Вагнер»: после участия в СВО домой вернулись 32 тысячи бывших заключенных РИА «Новости»

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Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что домой после окончания контракта с военной компанией вернулись 32 тысячи заключенных, учувствовавших в СВО. Информацию опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

«Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25% от общего количества убывших», — сказал он.

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По словам Пригожина, это в 80 раз меньше, чем освободилось после отбывания наказания людей, не заключавших контракт с компанией. Ранее глава ЧВК сообщал, что вагнеровцы могут перестать работать в зоне спецоперации на Украине.

До этого бойцы «Вагнера» собирались выдвинуться в Белгородскую область, чтобы защитить мирное население.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке военнослужащих Вооруженных сил России, которые обеспечивали прикрытие флангов, освободили Артемовск. Битва за город шла двести двадцать четыре дня. Штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет» 20 мая.