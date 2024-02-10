Спецоперация 10 февраля 2024, 16:27 Более 30 групповых ударов нанесли за неделю по объектам ВПК Украины Минобороны: за неделю по объектам ВПК Украины нанесли 31 групповой удар РИА «Новости»

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Армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские военные использовали высокоточное оружие.

«Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров», — передали в ведомстве.

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Военные также ударили по заводам, где создавали ракетные комплексы и реактивные снаряды к системам залпового огня. Помимо этого, бойцы атаковали пункты дислокации подразделений ВСУ, в том числе наемников.

«Цели ударов достигнуты», — добавили в Минобороны России.

Министерство также раскрыло число уничтоженных за неделю дронов и ракет ВСУ. Оборонное ведомство проинформировало о значительных потерях в рядах украинской армии.

Ранее российские военные нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для украинской армии. Повреждения получили цех и общежитие предприятие с украинскими боевиками и иностранными специалистам.