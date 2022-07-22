Более 30 человек из ВСУ уничтожили в ДНР за сутки

Военные Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России уничтожили более 30 человек личного состава ВСУ за прошедшие сутки. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС Российской Федерации за сутки уничтожены семь единиц автомобильной техники, два бронетранспортера и более 30 человек личного состава», — написал он в Telegram.

Украинские силы ежедневно обстреливают Донецкую Народную Республику. Ночью 22 июля ВСУ атаковали Донецкий хлебозавод. Боевики выпустили из Первомайского шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Как сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), у здания повреждено оборудование, выбиты стекла, испорчена готовая продукция.