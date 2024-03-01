Спецоперация 01 марта 2024, 13:41 Более 2,8 тысячи бойцов потеряли ВСУ за неделю на Донецком направлении Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении за неделю 2,8 тыс. бойцов РИА «Новости»

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ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении 2835 военных, семь танков, 16 боевых бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии и 49 автомобилей. Данные привели в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что серьезный урон противнику нанесли подразделения Южной группировки, которые заняли более выгодные рубежи, отразив в течение недели 18 контратак противника в районах Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

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Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям 5-й и 92-й штурмовых, 28-й, 72-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР, подчеркнули в Минобороны.

За период с 24 февраля по 1 марта, по данным министерства, в плен сдались16 украинских военнослужащих.