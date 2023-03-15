Важное 15 марта 2023, 13:23 Более 235 украинских боевиков ВСУ уничтожили на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о ликвидации 235 военных ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российской группировки войск «Центр» в ходе активных действий и ударов авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении уничтожили более 235 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Реклама

Подразделения противника находились около сел Терны, Торского и Григоровка Донецкой Народной Республики, а также в районе поселка Червоная Диброва и села Невское Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки „Акация“ и „Гвоздика“, а также артиллерийская система М777», — заявил Конашенков.

Действующая на Купянском направлении Западная группировка российских войск нанесла удары по позициям ВСУ около сел Гряниковка, Степовая Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области.

На этом участке проведения специальной военной операции уничтожены до 70 украинских военных, а также боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab.