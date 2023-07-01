Спецоперация 01 июля 2023, 20:47 Более 200 украинских боевиков уничтожили в результате неудачной попытки контрнаступления в ДНР РИА «Новости»: в Артемовском районе ДНР уничтожили более 200 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытки контрнаступления украинских боевиков в Артемовском районе ДНР. Об этом источник в командовании группировки «Юг» сообщил РИА «Новости».

«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. <…> Уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа „Валькирия“ и „Лелека-100“, — сообщил собеседник агентства.

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За сутки ВСУ бросили в атаку более 300 боевиков, шесть танков и десять бронированных машин 57-й отдельной мотопехотной бригады. Украинские военные отступили под огневым натиском российской армии, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

ВС РФ поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Групповой удар нанесли при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 265 военнослужащих.