01 июля 2023, 20:47
Более 200 украинских боевиков уничтожили в результате неудачной попытки контрнаступления в ДНР
РИА «Новости»: в Артемовском районе ДНР уничтожили более 200 боевиков ВСУ
Российские военные пресекли попытки контрнаступления украинских боевиков в Артемовском районе ДНР. Об этом источник в командовании группировки «Юг» сообщил РИА «Новости».
«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. <…> Уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа „Валькирия“ и „Лелека-100“, — сообщил собеседник агентства.
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За сутки ВСУ бросили в атаку более 300 боевиков, шесть танков и десять бронированных машин 57-й отдельной мотопехотной бригады. Украинские военные отступили под огневым натиском российской армии, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.
ВС РФ поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Групповой удар нанесли при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 265 военнослужащих.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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