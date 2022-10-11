Более 200 ошибочно мобилизованных граждан вернулись домой в Омской области | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 07:52 Поделиться Telegram

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Viber Более 200 ошибочно мобилизованных граждан вернулись домой в Омской области Губернатор Бурков: 200 ошибочно мобилизованных жителей Омской области вернулись в семьи РИА «Новости»

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Более 200 мобилизованных с нарушениями жителей Омской области вернулись домой. Об этом рассказал в эфире «12 канала» губернатор Александр Бурков.

Он обратил внимание, что это результат работы местного центра консультационной поддержки, который взял на себя «восстановление справедливости» при проведении частичной мобилизации.

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В число ошибочно мобилизованных попали студенты, мужчины с серьезными диагнозами, сотрудники оборонных предприятий.

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В качестве примера глава региона привел резервиста из Марьяновского района. У парня на иждивении оказалась мать-инвалид, которая не может ходить.

В каждом районе Омской области откроют центры социальной поддержки семей мобилизованных.

Ранее сообщалось, что порядка 300 жителей Якутии вернулись домой после того, как их по ошибке мобилизовали.

Призванные на службу в рамках частичной мобилизации не обязаны самостоятельно покупать экипировку, сообщили сотрудники портала «Объясняем.рф». Там отметили, что подобные требования незаконны.

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