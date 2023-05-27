Спецоперация 27 мая 2023, 15:20 Более 200 бойцов потеряли ВСУ за сутки на четырех направлениях в зоне спецоперации Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 200 бойцов на 4-х направлениях в зоне СВО

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Украинская армия лишилась за сутки порядка 225 военнослужащих на четырех направлениях в зоне проведения спецоперации. О потерях противника сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении Западная группировка войск поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. А в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР) пресекла действия украинской ДРГ.

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За сутки на этом направлении уничтожили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также одну американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). В течение суток на этом направлении ВС России уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» уничтожила до 120 бойцов противника в районах населенных пунктов Новомихайловка (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское (Запорожская область).

Также на этих двух направлениях ВСУ понесли крупные потери в технике: они лишились боевой машина пехоты, двух автомобилей, польской САУ Krab, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.