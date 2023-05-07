07 мая 2023, 14:57
ВС РФ уничтожили более 20 украинских беспилотников над Черным морем за ночь
МО РФ: российские войска уничижили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем
Российские средствами противовоздушной обороны за ночь обнаружили 22 ударных украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.
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Средства ПВО также перехватили пять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, оперативно-тактической ракеты «Гром-2», и одну тактическую ракету «Точка-У».
Ранее неизвестный беспилотник заметили в Москве над аэропортом Домодедово. Дрон увидели, когда приземлялся самолет авиакомпании Belavia. После посадки воздушного судна летательный аппарат продолжал кружить в небе. При этом с 3 мая в столице действует запрет на запуск БПЛА.
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