Более 20 тысяч мин и боеприпасов обнаружили российские саперы в Широкино под Мариуполем

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ обнаружили на территории Широкино более 20 тысяч различных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Населенный пункт расположен всего в 15 минутах езды от «Азовстали» и считается одной из наиболее заминированных локаций из всех на освобожденных территориях ДНР.

Украинские военные начали минировать Широкино еще в 2014 году. Российские саперы продолжают здесь активную работу. При разминировании этой сложной территории специалисты используют почти весь спектр спецсредств и технических новинок, сообщило РИА «Новости».

Продолжается и разминирование территории Мариуполя от мин и растяжек, оставленных украинскими националистами. Там находками саперов становятся неразорвавшиеся боеприпасы от ствольных артиллерийских орудий, гранаты, снаряды от реактивных систем залпового огня, противотанковые и противопехотные мины.

Применяют российские специалисты и уникального робота-сапера «Проход». Эта разработка является единственной, которая не выходит из строя даже спустя несколько подрывов на противотанковой мине.