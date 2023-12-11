11 декабря 2023, 06:14
Более 20 солдат ВСУ сдались в плен во время боя к северо-западу от Артемовска
Десантники ВС России выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска
Десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ атаковали украинские позиции к северо-западу от Артемовска. Подразделения противника понесли поражение, сообщило РИА «Новости».
Десантники вели бой при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов беспилотников. Последние не только корректировали огонь, но и сбрасывали снаряды на пехоту Вооруженных сил Украины.
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Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ приблизились к позициям противника и атаковали. Несмотря на то, что в обороне ВСУ участвовал спецназ, украинским военным не удалось одержать верх. Их оттеснили. Многие военнослужащие погибли, более 20 сдались в российский плен.
На Украине раскритиковали попытки командования ВСУ взять левый берег Днепра. Военнослужащие погибали, не доплыв до суши, армия понесла большие потери.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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